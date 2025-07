Antigo quartel dos bombeiros e parque zoológico vão ter novas funções

Estão mesmo no centro da vila, junto ao Jardim Municipal e são dois espaços com potencial que pertencem à autarquia e que estão neste momento encerrados e sem utilização: o antigo Parque Zoológico há cinco anos e o antigo quartel dos bombeiros há três anos.

Contudo e segundo apurou o Açoriano Oriental, a Câmara da Povoação tem já projetos para estes dois espaços, que gostaria de pôr em marcha nos próximos dois anos.

No antigo parque zoológico, um espaço ajardinado junto à ribeira que atravessa a vila, deverá surgir um parque temático, num formato de museu ao ar livre, com monumentos em pedra que identifiquem as práticas dos antepassados.

Neste museu ao ar livre irão ser instalados objetos em pedra como, por exemplo, um moinho com uma comporta, que permita às crianças fazerem correr a água e ver como funcionavam as rodas dos antigos moinhos, aproveitando-se a água da ribeira que passa mesmo ao lado.

Ainda segundo apurou o Açoriano Oriental, é intenção da autarquia ir instalando novos objetos neste museu ao ar livre, para criar sempre algum efeito de novidade para que todos os anos a visita proporcione experiências diferentes.

Relativamente ao antigo quartel dos bombeiros, segundo apurou o Açoriano Oriental, é intenção da autarquia aproveitar o rés-do-chão e a ampla garagem que antes acolhia as ambulâncias e os camiões de combate a incêndios, para ali instalar um mercado com lojas de florista, peixaria ou talho e algumas bancas, onde os agricultores do Concelho da Povoação possam expor os seus produtos e vendê-los ao público, durante a semana ou ao fim de semana, aproveitando-se o facto deste ser um espaço que fica mesmo no centro da vila e por onde passam praticamente todas as pessoas, locais ou turistas, que se deslocam à Vila da Povoação.

Por outro lado, o primeiro piso do antigo edifício dos bombeiros deverá acolher a nova biblioteca municipal, que substituirá a atual, situada na zona da beira-mar, num espaço que já não tem as condições devidas para uma biblioteca.

Num espaço renovado e bastante maior no antigo quartel dos bombeiros, a nova biblioteca municipal deverá incluir uma sala para reuniões, projeções de filmes ou ações de formação, estando já o projeto em andamento.

Refira-se que estas são obras inseridas no plano de ação da autarquia da Povoação, onde estão as obras candidatas a fundos comunitários do Açores 2030, pelo que só depois de garantido o financiamento poderão avançar.

Em cinco anos nenhum zoológico aceitou ficar com os macacos do antigo parque

O parque zoológico da Povoação foi fechado há cinco anos, por não estar em conformidade com a atual legislação.

Contudo, durante todo este tempo e segundo apurou o Açoriano Oriental, a autarquia da Povoação nunca conseguiu que um jardim zoológico aceitasse ficar com os três macacos que ali residiam e que eram a grande atração do antigo parque zoológico.

E se entretanto dois desses macacos já morreram por causas naturais, devido à idade avançada, o mais novo ainda reside no parque, onde está a ser tratado e alimentado, à espera de um jardim zoológico que aceite ficar com ele.

Segundo apurou o Açoriano Oriental, a Câmara da Povoação pretende continuar a fazer esforços para arranjar uma nova casa para o último macaco do antigo parque zoológico.

E mesmo que tal não aconteça até ao início da remodelação do parque zoológico (ver peça principal) é intenção da autarquia construir uma nova jaula e transferir o macaco para outro lugar.