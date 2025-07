Governo açoriano lança concurso para duas Unidades de Saúde em São Miguel

O concurso, publicado no Jornal Oficial, destina-se à empreitada de conceção-construção da Unidade de Saúde de São Roque e Livramento, no concelho de Ponta Delgada, e à empreitada de conceção-construção da Unidade de Saúde da Maia, no concelho da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel.

A empreitada relacionada com a construção da Unidade de Saúde de São Roque e Livramento tem o preço base de 4,9 milhões de euros, enquanto a da Unidade de Saúde da Maia apresenta o valor de 2,9 milhões de euros.

Ambas as obras têm um prazo de execução de oito meses.

“A futura Unidade de Saúde de São Roque e Livramento será um importante equipamento de proximidade no concelho de Ponta Delgada, com o objetivo de servir eficazmente os residentes das freguesias de São Roque e Livramento”, lê-se na publicação do Governo Regional dos Açores.

Segundo o texto, este novo polo de saúde da ilha de São Miguel “permitirá aliviar a pressão atualmente exercida sobre o Centro de Saúde de Ponta Delgada, melhorando o acesso e a qualidade dos cuidados de saúde prestados à população local”.

O projeto prevê uma construção em dois pisos, sendo um piso térreo para atividade clínica e outro piso para serviços de apoio e armazém.

Já a futura Unidade de Saúde da Maia, no concelho da Ribeira Grande, “será concebida para servir a população das freguesias da Maia, Lomba da Maia e Fenais da Ajuda”.

“Este novo equipamento permitirá concentrar recursos e otimizar a prestação de cuidados de saúde, substituindo as atuais instalações por um espaço moderno, funcional e com melhores condições para utentes e profissionais”, é referido no documento.