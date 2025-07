Santa Clara apresenta a “nova pele”

Tal como sucedeu na temporada de 2024/2025, o vermelho (no equipamento principal) e o azul (no alternativo) mantêm-se como cores predominantes na nova pele, que homenageia a cultura local.

No que respeita ao equipamento encarnado, destaque-se a inclusão de um “padrão com elementos florais”, que representa a “união dos elementos presentes” na arquitetura, trajes e nos utensílios açorianos.

Quanto ao equipamento alternativo, o azul que nele predomina simboliza “a textura animal”, ao passo que os detalhes em branco são uma referência à “espuma do mar”, informa o clube, em nota divulgada no seu sítio oficial.

De resto, de referir que a valorização da cultura local tem sido uma preocupação da SAD “encarnada”, com a inauguração, no início do mês, de um mural na freguesia de Santa Clara, sito na Rua Baden Powell. Na obra, da autoria do artista local Djervy, estão representados os novos equipamentos açorianos.

Na ocasião, Klauss Câmara (presidente da SAD) havia destacado o simbolismo da obra, que perpetua a imagem do Santa Clara, na freguesia que o viu nascer, referindo-se à sua inauguração como algo “muito importante”.

Também Ricardo Pacheco (presidente do clube) sublinhara a importância dada às origens, frisando que a equipa nunca se esquecerá das suas raízes, apesar da “dimensão europeia”, recentemente alcançada.

De referir que a formação açoriana exibe os novos equipamentos, já amanhã, no encontro referente à primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, frente ao Varazdin, na Croácia.

Os seus adeptos e simpatizantes poderão ver a nova pele, ao vivo, no dia 31 de julho, por ocasião do jogo da segunda mão desta pré-eliminatória europeia.

O Santa Clara informa que os novos equipamentos se encontram disponíveis para venda, a partir desta quarta-feira, na sua loja online.