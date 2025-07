CDU recandidata professora Judite Barros à Câmara açoriana da Ribeira Grande

“Achamos que o concelho da Ribeira Grande, apesar de ter o nome de grande, tem sido pouco valorizado, nomeadamente pela própria autarquia, que não promove, nem desenvolve o município tal com ela merece e de acordo com o seu potencial”, afirmou Judite Barros, em declarações à agência Lusa.

Professora do Ensino Secundário, Judite Barros, 55 anos concorre pela segunda vez, pela CDU, à presidência da autarquia da Ribeira Grande, na costa Norte da ilha de São Miguel.

“Estamos aqui para trabalhar, para representar todos, desde os idosos até aos mais jovens. A nossa equipa é representativa dessa diversidade e pluralidade”, garantiu a candidata, que hoje apresentou a sua candidatura.

Criticando as opções do executivo camarário social-democrata, Judite Barros reforçou que a CDU é a força capaz de “fazer diferente” em várias áreas, desde a cultura, educação ou formação, áreas que "estão em défice" na Ribeira Grande.

Judite Barros considerou também a saúde como outra área com "grande problemática" no concelho da Ribeira Grande, onde faz falta "um verdadeiro hospital".

Por outro lado, a candidata defendeu políticas municipais atrativas para que a juventude não abandone o concelho da Ribeira Grande e para que seja possível "desenvolver o concelho em todas as áreas".

"Temos potencial imenso a vários níveis e é preciso apostar na juventude, o que seria uma forma de combater a desertificação que está muito encoberta pelas estatísticas e pelo mito de sermos o concelho mais jovem do país", assinalou.

Judite Barros sublinhou que os compromissos dos eleitos da CDU vão no sentido da "total disponibilidade para ouvir todos os munícipes e da permanente vontade de ajudar a ultrapassar os seus problemas".

"Nós, a CDU, acreditamos numa política de proximidade, de solidariedade e de diálogo permanente com todos os nossos concidadãos. Cada um sabe o que o consome, o que o preocupa, o que o angustia. A população do concelho da Ribeira Grande precisa de eleitos que estejam disponíveis para ouvir os seus anseios, as suas necessidades e que queiram ajudar a ultrapassar os seus problemas", defendeu a candidata, na apresentação da sua candidatura.

A candidatura compromete-se ainda a abrir os órgãos autárquicos, estimular a participação ativa da população e incentivar a participação cívica dos jovens do concelho.

A Câmara Municipal da Ribeira Grande é presidida pelo autarca social-democrata Alexandre Gaudêncio, que cumpre o último mandato. O PSD, nas últimas autárquicas, elegeu cinco elementos para o executivo camarário e o PS dois.

Além de Judite Barros já são conhecidos os candidatos do PSD à Câmara da Ribeira Grande, Jaime Vieira, do Partido Socialista, Lurdes Alfinete, da Iniciativa Liberal, César Pimentel, do Chega, João Câmara e do Bloco de Esquerda, Jessica Pacheco.

As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.