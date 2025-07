Taxa de criminalidade acima do país e maior em três concelhos

A primeira página titula ainda que "Sindicato diz que consórcio tem projeto “ponderado e robusto”para a Azores Airlines" e que a "Pouca oferta de habitação no mercado está a fazer aumentar preços dos imóveis".

"Prioridade para quem concorre a escolas “carentes”" e Duas unidades de saúde com obras em São Miguel" são outros títulos na capa do Açoriano Oriental.

No Desporto, as chamadas vão para o União Sportiva que está no no Grupo C da Eurocopa e para o Santa Clara que enfrenta hoje o Varazdin na Croácia, em partida da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência de futebol.