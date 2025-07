Nuno Paiva concorre à Câmara de Vila Franca pelo Chega

Em declarações à agência Lusa, Nuno Paiva, diretor fabril, 53 anos, alertou que “a falta de habitação no concelho é gritante”, pelo que é necessário procurar alternativas para “ajudar quem trabalha”.

“Não se pode atribuir casas só porque sim. As casas disponíveis têm de ser, em primeiro lugar, para os vila-franquenses”, considerou Nuno Paiva, que se candidata pela primeira vez à presidência da autarquia.

Tendo como lema da candidatura “Vila Franca não pode continuar no passado. Vamos limpar Vila Franca”, Nuno Paiva defendeu a necessidade de um maior apoio aos empresários do concelho.

"Os nossos empresários não necessitam de entraves aos seus negócios, precisam sim de respostas rápidas e de processos menos burocráticos por parte da câmara", segundo o candidato, que preconizou "transparência para com a população".

O candidato do Chega/Açores à autarquia de Vila Franca do Campo disse que a câmara "deve ser gerida como uma empresa", garantindo que caso seja eleito será realizada "uma auditoria para saber a real situação das finanças da câmara e não aquilo que vem a público".

"Vamos avaliar os nossos recursos humanos e ver qual a necessidade dos mesmos. Os funcionários que se dedicam devem ser reconhecidos. Para tal, vamos criar um sistema de avaliação de carreiras", acrescentou à Lusa.

Por outro lado, propõe-se a criar uma plataforma para que os jovens do concelho possam "exprimir as suas necessidades e sugestões", apoiar as organizações culturais e desportivas, fazendo um levantamento das necessidades de cada associação e "ajudar dentro das possibilidades da Câmara".

Ambiente, apoio aos idosos e fazer "um levantamento exaustivo" das necessidades do concelho em relação aos jardins-de-infância, são outras das prioridades da candidatura do Chega a Vila Franca do Campo.

"É preciso resolver os problemas ambientais da Vila", reforçou o candidato, referindo-se à questão da interdição a banhos do Ilhéu de Vila Franca do Campo, uma das principais atrações turísticas dos Açores, devido aos resultados da qualidade da água dos últimos cinco anos.

Para o candidato, "a tutela tem de ser chamada à razão" na questão da situação do Ilhéu, referindo ainda que pretende que seja criado um preço de bilhetes, de visitas, diferenciado para os moradores do concelho.

Além de Nuno Paiva, são candidatos à autarquia de Vila Franca do Campo Eugénia Leal (PSD), Graça Melo (PS), que assumiu a presidência do município, no dia 12 de junho de 2025, após o socialista Ricardo Rodrigues ter renunciado ao cargo por ter sido condenado a pena suspensa por prevaricação e a perda de mandato.

O PS, nas últimas autárquicas, elegeu quatro elementos para o executivo camarário e o PSD três.

As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.