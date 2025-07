PS recandidata vereador Dário Ambrósio à Câmara da Calheta

O candidato socialista, que concorre pela segunda vez à liderança do município, afirmou à agência Lusa que propõe a criação de “habitação acessível para o mercado de arrendamento” e duas novas zonas para loteamento urbano.

No domínio empresarial, a aposta da candidatura vai para a fixação de empresas, pois entende que o município deve “dar apoio a quem queira investir” no concelho.

“Uma ideia que nós temos é fazer duas zonas industriais, fazer uma melhoria nos serviços que a Câmara presta e dar perspetiva aos jovens para que, aqueles que saem para fazer os seus estudos fora, possam voltar à ilha”, afirmou.

Dário Ambrósio recordou que, segundo o Censos de 2021, a ilha de São Jorge perdeu cerca de 9% da população face a 2011.

Se for eleito presidente do município, procurará aplicar medidas para captar pessoas para o território e fazer com que os jovens “olhem para o seu concelho como uma hipótese de voltarem e de se estabelecerem”.

A população idosa também não está esquecida pelo socialista, que defende a criação de um regulamento para melhoria dos acessos a algumas moradias.

“Além disso, o papel que a Câmara pode ter é também promover, ao longo do ano, uma série de atividades para que a população sénior se sinta como uma mais-valia e uma parte ativa na nossa comunidade”, referiu.

O candidato do PS à presidência da Câmara Municipal da Calheta também defende que seja dada “mais alguma eficiência e mais alguma proximidade aos serviços camarários” e o "reforço do diálogo" com as juntas de freguesia e com a população.

Dário Ambrósio espera ser o primeiro socialista a liderar o município da Calheta e iniciar um “novo ciclo” autárquico no concelho que nunca foi presidido pelo PS, uma vez que o atual autarca independente, Décio Pereira, cumpre o terceiro mandato e não se pode recandidatar.

O vereador é licenciado em Engenharia Civil, natural da freguesia da Ribeira Seca e desempenha funções nos serviços administrativos da Santa Casa da Misericórdia da Calheta.

O candidato socialista também foi, entre 2013 e 2017, vogal da Assembleia de Freguesia de Calheta e, entre 2017 e 2021, presidente da Assembleia de Freguesia de Calheta, eleito pelo PS.

A Câmara Municipal da Calheta é presidida por Décio Pereira, eleito pelo movimento de independentes "Dar Vida ao Concelho".

Atualmente, o executivo autárquico tem três eleitos do movimento “Dar Vida ao Concelho” e dois vereadores do PS.

Além de Dário Ambrósio, são já conhecidos como cabeças de lista à Câmara da Calheta António Viegas, pelo PSD, e António Salgado Almeida, pela CDU.

As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.