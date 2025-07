BE volta a candidatar enfermeira Jessica Pacheco na Ribeira Grande

A candidata do Bloco disse que quatro anos após ter apresentado a candidatura à presidência daquele município da costa Norte da ilha de São Miguel, “a maioria dos problemas mantêm-se e ou até pioraram”, sublinhando que o voto no BE “pode efetivamente mudar a Ribeira Grande”.

Jessica Pacheco, 34 anos, criticou a gestão autárquica do PSD ao longo dos últimos quatro anos, em relação aos “atentados ambientais e à saúde pública que afetam a Ribeira Grande”, assinalando "as descargas de explorações agrícolas que poluem a praia do Monte Verde, as descargas da fábrica de conservas Cofaco para o mar, e a incineradora da Musami [Operações Municipais do Ambiente], localizada no concelho da Ribeira Grande, que está prestes a entrar em funcionamento", segundo um comunicado do partido.

Por outro lado, a candidata criticou a gestão dos dinheiros públicos na autarquia.

“É incompreensível que, na Ribeira Grande, 70% dos contratos públicos sejam por ajuste direto” quando “em Ponta Delgada representam 30%”, apontou, alegando que a situação "demonstra claramente o desleixo que existe com a gestão do dinheiro dos contribuintes e, acima de tudo, levanta questões em relação à conduta de processos na autarquia”.

Jessica Pacheco disse que o Bloco dará “prioridade aos concursos públicos em detrimento dos ajustes diretos”, destacando a habitação como "um dos maiores problemas no concelho".

“Ter trabalho e vencimento já não é suficiente para se garantir um teto”, afirmou Jessica Pacheco, defendendo uma intervenção no património degradado e políticas locais de incentivo ao arrendamento para "garantir o acesso à habitação".

Outra das prioridades que elencou é o combate às dependências, defendendo, por exemplo, "a criação de salas de consumo assistido”.

Segundo a candidata bloquista, é preciso resolver a falta de polícias nas esquadras no concelho, considerando não ser aceitável que "os agentes se sintam desprotegidos no exercício das suas funções".

"Isto acontece porque há uma clara falta de efetivos, que leva inclusivamente ao encerramento frequente da esquadra quando há necessidade de intervir localmente”, alertou.

A candidata do BE/Açores assinalou também o bem-estar animal como outras das prioridades.

“Não podemos permitir que a autarquia seja cúmplice de atrocidades e de maus-tratos a animais”, sustentou Jessica Pacheco, acrescentando que “a autarquia não deve permitir a realização de touradas no concelho”.

O coordenador regional do partido, António Lima, destacou que o BE "tem uma política diferente também para as autarquias, que coloca em primeiro lugar a solidariedade e que rejeita a exclusão de pessoas, que coloca o direito à habitação à frente dos interesses imobiliários e que dá prioridade ao ambiente e à qualidade de vida”.

A Câmara Municipal da Ribeira Grande é presidida pelo autarca social-democrata Alexandre Gaudêncio, que cumpre o último mandato. O PSD, nas últimas autárquicas, elegeu cinco elementos para o executivo camarário e o PS dois.

Além de Jessica Pacheco, já são conhecidos os candidatos do PSD à Câmara da Ribeira Grande, Jaime Vieira, do Partido Socialista, Lurdes Alfinete, da Iniciativa Liberal, César Pimentel, e do Chega, João Câmara.

As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.