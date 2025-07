Gualter Sousa (Chega) quer Madalena sem “amarras que estrangulam iniciativa privada”

“Com esta candidatura, o que nós queremos, o que o partido quer, é dar voz à população da Madalena. Queremos desprender o concelho da Madalena das amarras que estrangulam a iniciativa privada”, afirmou o candidato à agência Lusa.

Gualter Sousa critica as opções do atual executivo camarário do PSD, denunciando uma situação “lastimável” e “deprimente” relacionada com o encerramento da escola primária da Madalena devido à fala de segurança do edifício, o que obrigou à deslocação dos alunos.

“Uma das prioridades são as crianças, que são o nosso futuro”, reforçou.

O candidato do Chega considerou que a habitação deve ser uma “prioridade”, alertando que a carga burocrática está a impedir a construção de mais casas.

“A burocracia é morosa e faz com que muita gente desista e, infelizmente, acabe por não construir [casa]. Precisamos de nos desenvolver com equilíbrio e estabilidade, mas não com essa forte carga burocrática que temos atualmente”, sublinhou.

Gualter Sousa, que assume como objetivo “agitar as águas” do concelho, defendeu, também, mudanças na gestão de resíduos, porque a recolha não “está a ser feita com o critério necessário”.

“A recolha de resíduos sólidos urbanos não está a ser feita com o critério necessário, nem com a brevidade que se exige. A recolha de lixo é uma coisa importante no nosso concelho. As próprias ruas, vias municipais e rurais, têm estado numa situação muito má”, declarou.

Gualter Sousa, que já foi assessor do CDS-PP no parlamento açoriano, é assistente operacional na Câmara da Madalena com funções na biblioteca e auditório municipal.

O PSD vai candidatar à Câmara da Madalena a atual presidente, Catarina Manito, que assumiu a presidência em fevereiro de 2024 após a renúncia de José Manuel Soares, que liderava a autarquia desde 2013.

Já o PS apresenta o empresário Daniel Rosa na corrida à maior autarquia da ilha do Pico.

Nas eleições autárquicas de 2021, o PSD obteve 58,08% (três mandatos), seguido do PS com 36,79% (dois mandatos) e o BE com 1,88%.

Na Assembleia Municipal, o PSD obteve oito mandatos e o PS sete.

Os sociais-democratas lideram as freguesias de Madalena, Criação Velha e São Caetano, enquanto os socialistas presidem a Bandeiras, Candelária e São Mateus.

As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.