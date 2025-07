Google constrói edifício de telecomunicações no concelho açoriano da Lagoa

Em comunicado, a autarquia referiu que “o gigante tecnológico [Google] irá instalar-se no Lote 32 B do Tecnoparque, numa área de cerca de 15 mil metros quadrados, por forma a nele construir um edifício de telecomunicações, que incluirá uma estação de receção de cabos”.

“É com orgulho e sentido de responsabilidade que vemos confirmado que uma empresa como a Google decidiu escolher instalar-se na Lagoa”, afirmou o presidente da Câmara Municipal da Lagoa, Frederico Sousa, citado na nota.

Para o autarca, o investimento que a multinacional tecnológica irá realizar é um sinal claro de que o potencial e a qualidade do concelho estão a ser reconhecidos, mas também da estabilidade institucional e do trabalho desenvolvido “em favor da sustentabilidade, da inovação e da captação de investimento, também reforçado pela presença do Nonagon [Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel] e de outros investimentos de grande prestígio no Tecnoparque”.

Frederico Sousa considera tratar-se de um “marco histórico” que posiciona a cidade da Lagoa e os Açores como “um polo estratégico no panorama tecnológico nacional e internacional”.

A instalação do complexo de telecomunicações da Google que irá receber os cabos submarinos Nuvem e Sol, reforçará “a capacidade de atratividade de novas empresas e oportunidade de novos negócios para a Lagoa e para os Açores, oferecendo uma rota alternativa para os sistemas submarinos transatlânticos, com menor latência e maior resiliência”, assume a autarquia da ilha de São Miguel.