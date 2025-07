Leitura sobre rodas promove inclusão e aproxima comunidades

E se a biblioteca viesse ter consigo? Na ilha Terceira, esse cenário é real: um veículo adaptado percorre escolas, centros de convívio, hospitais e instituições sociais, garantindo o acesso gratuito à leitura, à cultura e à informação. Chama-se Bibliomóvel e faz as delícias das crianças de todas as freguesias da ilha

Inaugurado em 2021, o Bibliomóvel é uma extensão da Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro (BPARLSR), em Angra do Heroísmo. Vencedor do Orçamento Participativo de 2019, na área temática da Cultura, apresenta-se como um espaço de inclusão e facilita o acesso à informação, conhecimento e desenvolvimento da cultura.

“Para além do acervo bibliográfico, que está disponível para empréstimo domiciliário (monografias) e consulta presencial (periódicos), esta valência da BPARLSR disponibiliza também outros serviços, como acesso à internet através de computadores, para realização de pesquisas, acesso a assinaturas digitais de periódicos, visualização de vídeos relacionados com atividades promovidas pela instituição e/ou de incentivo à leitura para o público infantil; entre outras iniciativas dirigidas à população, como por exemplo o pedido e entrega de certidões e declarações.”, explicou José Avelino Santos, diretor da instituição.

De segunda a sexta, entre as 9h00 e as 17h00, o Bibliomóvel circula por 153 localizações, entre escolas, creches, centros de saúde, lares, estabelecimentos prisionais e até zonas balneares no verão.

Segundo José Avelino Santos, o objetivo é que este serviço venha a abranger também o ensino superior, através da inclusão de instituições como a Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente da Universidade dos Açores, bem como chegar aos utentes da Casa de Saúde de São Rafael, alargando ainda mais o seu alcance inclusivo.

Em apenas quatro anos, o Bibliomóvel emprestou mais de 45 mil livros, com um crescimento constante ano após ano. De acordo com os dados fornecidos pelo diretor da biblioteca, no primeiro semestre de 2025 foram requisitados quase 9 mil livros infantojuvenis. Crianças que antes nunca tinham tido contacto com uma biblioteca hoje pedem autores, comentam livros e esperam ansiosamente pela carrinha branca que chega, pontualmente, uma vez por mês.

Em termos de feedback, o diretor destaca que o Bibliomóvel tem sido fundamental para fomentar o gosto pela leitura entre os alunos, evidenciando um aumento significativo nos índices de empréstimo de livros em nome próprio. Além disso, valoriza a simpatia e profissionalismo da equipa, que contribuem para criar um ambiente acolhedor e motivador, reforçando o papel da Biblioteca Pública como um agente inclusivo e próximo da comunidade.

Por fim, refere que os professores também têm manifestado grande apreço pela continuidade do serviço, destacando o Bibliomóvel como um importante complemento ao trabalho pedagógico e solicitando a dinamização de atividades que promovam ainda mais o hábito da leitura entre os alunos.

“A Tasca é já uma atividade mensal que entra nas nossas planificações. É enriquecedora e muitas vezes solicitamos livros sobre uma temática que estamos a trabalhar. Já faz parte da nossa prática pedagógica como uma das nossas melhores atividades.”, afirma a educadora e coordenadora das valências educativas da Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória, Cláudia Correia.

A educadora comprova o interesse dos alunos: “Eles adoram a experiência da Tasca, de escolher os livros, de os explorar na sala. Desenvolvem a linguagem, enriquecem o vocabulário e, esperamos, que estas sementes deem fruto no futuro”.

O projeto Bibliomóvel enfrenta desafios como a necessidade de financiamento constante, equipa qualificada, gestão logística eficiente, renovação do acervo e integração de tecnologias digitais. Superar estes obstáculos exige uma estratégia que combine investimento sustentável, reforço de recursos humanos, modernização tecnológica e apoio institucional, refere o diretor.