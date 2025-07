Líder do Governo dos Açores valoriza abertura do PS para ser parte da solução da SATA

“Há que reconhecer que o maior partido da oposição, que, aliás, tem também uma experiência de governação, ajudará a que se crie estabilidade quanto a possíveis soluções, que não são fáceis, tendo em conta a complexidade do problema”, afirmou José Manuel Bolieiro.

O chefe do executivo regional falava à margem de uma audiência com a cônsul dos Estados Unidos, em Ponta Delgada, após ter sido questionado sobre as declarações do presidente do PS/Açores sobre a SATA.

“Reconheço essa disponibilidade. Valorizo-a e receberei com gosto as aportações e manterei o diálogo”, sublinhou Bolieiro.

Na terça-feira, o líder dos socialistas açorianos, Francisco César, revelou que sugeriu ao presidente do Governo dos Açores a criação de uma administração exclusiva para a SATA Air Açores e alertou que admitir a insolvência da Azores Airlines pode prejudicar a privatização da companhia aérea.

Esta sexta-feira, Bolieiro garantiu que tem disponibilidade para dialogar com os partidos políticos sobre o futuro da companhia, alertando, contudo, que o Governo Regional tem procurado não interferir no processo de privatização da Azores Airlines.

“A disponibilidade dos partidos políticos, em particular do PS, para se constituírem como parte da solução é bem-vinda. Sim, eu confirmo a abordagem com o líder do PS, o doutor Francisco César, para podermos, com oportunidade, trabalhar e mantermos um diálogo de proximidade em relação a vários assuntos”.

O presidente do Governo dos Açores classificou a proposta do PS para a criação de uma administração própria para a SATA Air Açores como uma “boa aportação”, mas rejeitou tomar decisões “prematuras” num “contexto complexo”.

“Não excluo a possibilidade, nem determino já a adesão à mesma. Acho que é uma boa aportação para mantermos o diálogo e também concertar com o próprio grupo empresarial e com outros partidos políticos”, afirmou.

Já sobre a desconvocação da greve dos tripulantes de cabine da SATA, Bolieiro enalteceu o “sentido de responsabilidade” que evitou uma greve que seria “muito penalizadora para a sustentabilidade da empresa”.

“Enquanto presidente do governo, a minha satisfação, o meu reconhecimento e congratulação a este elevado sentido de responsabilidade, que não põe em casa a justeza de reivindicações quanto às boas condições de trabalho”, reforçou.

A greve dos tripulantes de cabine da SATA Air Açores, que estava prevista começar hoje, foi desconvocada na quinta-feira, após ter sido alcançado um entendimento entre a administração e os representantes sindicais,

A greve dos tripulantes de cabine tinha sido convocada pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) para o período de 18 a 24 de julho.