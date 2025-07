Trilho da Janela do Inferno acolhe sessão noturna de cinema ambiental

O ponto de encontro dos participantes será, pelas 19h30, na Casa da Água Trail Point, no lugar dos Remédios, freguesia de Santa Cruz, sendo depois transportados até ao local onde será exibido o filme.

A iniciativa surgiu da articulação entre os planos de atividades do Expolab - Centro de Ciência Viva e a Câmara Municipal de Lagoa, através do Centro de Educação e Formação Ambiental de Lagoa (CEFAL), no âmbito dos projetos LEVERS e Translighthouses, para a promoção das soluções baseadas na natureza e da proteção da biodiversidade.