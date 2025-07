Alteração ao regulamento “Faial Habita” em consulta pública

O presidente da Câmara Municipal da Horta, Carlos Ferreira, justifica a alteração ao regulamento municipal pelo interesse na sua atualização, “adaptando-o ao contexto vivido e alargando as condições de acesso ao apoio, com o objetivo de assegurar que os agregados familiares mantenham/acedam a uma habitação condigna”.

O Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento Habitacional “Faial Habita” foi aprovado pela Assembleia Municipal da Horta a 28 de fevereiro de 2023, “como resposta para suprir progressivamente as carências habitacionais e eliminar as situações de precariedade habitacional existente na ilha do Faial”.