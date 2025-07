Santa Clara estreia-se com derrota na Liga Conferência

O Santa Clara estreou-se oficialmente na época 2025/2026, ontem ao final da tarde, na Croácia, com uma derrota, por 2-1, no encontro da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.

Perante uma equipa do Varazdin intensa e agressiva, sobretudo sem bola, a formação açoriana sentiu dificuldades para assumir a iniciativa do jogo nos minutos iniciais e, à passagem do minuto 10, viu-se em desvantagem. Sidney Lima comete falta sobre Belcar, na grande área, e Ivan Mamut, na conversão da grande penalidade, atirou potente, fora do alcance de Gabriel Batista.

Apesar da contrariedade, a formação açoriana tentou aumentar gradualmente a sua intensidade com bola, mas só conseguiria criar algum perigo, ao minuto 25: remate de meia-distância de Vinícius que passou por cima da baliza à guarda de Zelenika.





Notícia completa na edição desta sexta-feira - 25 julho 2025 - do jornal Açoriano Oriental