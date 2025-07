A base, de 23 anos, chegou ao clube no decorrer da época passada, proveniente do Clube Basket de Queluz, onde concluiu a sua formação, e é tida como uma aposta de futuro do clube.

Em declarações reproduzidas na página oficial de Facebook do clube, a atletamostrou-se satisfeita e orgulhosa pela permanência, ao mesmo tempo que descreveu o estado de espírito com que o grupo encara a época 2025/2026. Nas palavras da atleta, a equipa encontra-se “motivada e comprometida a trabalhar para conseguir conquistar objetivos”.

Adriana Martins ressalvou, ainda, a necessidade de se contar com o apoio do público “jogo a jogo”.

Refira-se que, em 2024/2025, a base, de 1,63 m de altura, disputou um total de 12 encontros na Liga feminina, tendo alcançado, em média, por jogo, 2,4 pontos, duas assistências e 2,3 valorizações (métrica que afere a eficiência das várias ações).

A antiga internacional jovem pela seleção portuguesa nos escalões de Sub-16 e Sub-20 junta-se, assim, a Monique Pereira, Sofia Ferreira,Rita Rodrigues, Mariana Carvalho e a Leonor Serralheiro, que transitam da época 2024/2025.

De recordar que a União Sportiva estreia-se na principal competição nacional, a 5 de outubro, frente ao Basquete Barcelos.