Desconvocada greve dos tripulantes de cabine da SATA Air Açores

"A decisão resulta de um entendimento alcançado entre a administração da companhia aérea e os representantes sindicais, na sequência de um processo de diálogo que permitiu responder a preocupações relacionadas com a progressão na carreira e com a melhoria da climatização a bordo”, adianta a SATA em comunicado.

A greve dos tripulantes de cabine tinha sido convocada pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) para o período de 18 a 24 de julho.

A companhia aérea açoriana anuncia que a desconvocação da greve vai permitir regularizar as ligações interilhas e agradece a compreensão dos passageiros e parceiros “durante este período de incerteza”.

“O desfecho positivo permite perspetivar a regularidade da operação aérea interilhas numa fase crítica do ano, marcada por elevada procura turística e forte mobilidade entre as nove ilhas do arquipélago”, lê-se na nota de imprensa.

A transportadora reafirma, também, o compromisso de uma “melhoria gradual e contínua das condições de trabalho dos colaboradores e com a prestação do serviço público de transporte aéreo”.