Rodrigues corre com o 8 e Moniz leva o 37 no Rali da Madeira

A prova madeirense, recorde-se, conta com 97 equipas inscritas e a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting divulgou a lista de inscritos da prova que é organizada pelo Club Sports da Madeira.

Dani Sordo ostentará o número 1 no seu Hyundai i20N Rally2 na 66.ª edição do Rali da Madeira, cuja lista de inscritos conta com 24 concorrentes com viaturas Rally2, 7 com RGT e 26 com Rally4.

A 66.ª edição do Rali da Madeira, inserido no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), vai para a estrada de 31 de julho a 2 de agosto.

A prova integra ainda o FIA European Rally Trophy, o Peugeot Rally Cup Portugal/Ibérica e o Campeonato de Ralis da Madeira.