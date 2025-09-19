Requalificação da esquadra da PSP da Ribeira Grande aprovada pelo MAI

“O projeto de requalificação da Esquadra da Ribeira Grande da Polícia de Segurança Pública [PSP] conheceu novos desenvolvimentos esta semana, com a aprovação do referido projeto de arquitetura e especialidades por parte da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e da sua Direção-Geral de Património, ficando concluído esse processo que já durava há muito”, refere em comunicado a Câmara Municipal da Ribeira Grande.

Segundo a nota, a etapa seguinte do processo passa pela celebração, entre a Câmara Municipal da Ribeira Grande e o órgão titular do Governo da República, de um contrato interadministrativo que “firmará o compromisso do financiamento das obras por parte da República, correspondentes a um investimento superior a três milhões de euros”.

O secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, que esteve hoje na ilha de São Miguel, onde participou nas comemorações do 140.º aniversário do Comando Territorial da GNR dps Açores, visitou o imóvel que será requalificado, assim como as atuais instalações da esquadra da PSP da Ribeira Grande, acompanhado pelo comandante regional dos Açores da PSP.

Na nota, a Câmara Municipal da Ribeira Grande indica que não tem poupado esforços para encontrar “um bom desfecho” para o processo de requalificação da esquadra da PSP, tendo suportado “os custos da elaboração do projeto e consequentes revisões, em valor superior a 100 mil euros, assim como procedeu à cedência do imóvel”.

Para o autarca, Alexandre Gaudêncio, considera que “está concluída mais uma etapa deste já muito longo processo, estando, naturalmente, empenhada no seu total desfecho, no mais curto espaço de tempo possível”.