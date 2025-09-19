Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Ordem dos Arquitetos defende intervenções urgentes nas fábricas do Açúcar e do Álcool

    Ordem dos Arquitetos recomenda a urgente intervenção na “conservação” e “imediata preservação” do património edificado nos complexos das fábricas do Açúcar e do Álcool, respetivamente

    premium
    Hoje, 09:14

    Autor: Arthur Melo
    A Ordem dos Arquitetos - Secção Regional dos Açores recomenda ao Governo Regional a urgente intervenção no património edificado dos complexos industriais das fábricas do Açúcar, em Ponta Delgada, e do Álcool, na Lagoa, devido ao atual estado de degradação dos dois espaços.&nbsp;Esta é a prin...
    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.