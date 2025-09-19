Ordem dos Arquitetos defende intervenções urgentes nas fábricas do Açúcar e do Álcool

Autor: Arthur Melo
A Ordem dos Arquitetos - Secção Regional dos Açores recomenda ao Governo Regional a urgente intervenção no património edificado dos complexos industriais das fábricas do Açúcar, em Ponta Delgada, e do Álcool, na Lagoa, devido ao atual estado de degradação dos dois espaços. Esta é a prin...
Regional Ver Mais
-
Requalificação da esquadra da PSP da Ribeira Grande aprovada pelo MAI
Cultura & Social Ver Mais
-
-
-
-
-
-
-
Cultura e Social
Tentava pensar que “não havia médico que mais se empenhasse pelos seus doentes”