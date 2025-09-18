Pais querem que a escola da Horta abra mais cedo para deixarem os seus filhos

“Poderá haver uma solução, sem gastar dinheiro à instituição, mas que tem de contar com a vontade de todos, porque este é um problema de todos”, afirmou Paulo Jorge Silva, primeiro subscritor de um abaixo-assinado, entregue no parlamento açoriano, que foi apreciado pelos deputados da comissão de Assuntos Sociais, reunidos na cidade da Horta.

Na petição, subscrita por cerca de 250 pessoas, é referido que “muitos pais trabalham por turnos” e entram às 08:00, obrigando ao recurso a creches e Atividades de Tempos Livres (ATL) privados para deixarem os filhos antes do arranque das aulas.

“Considerando o superior interesse das crianças, a importância de garantir o seu acolhimento em ambiente seguro e supervisionado, bem como a necessidade de promover o equilíbrio entre a vida profissional e familiar, solicitamos que seja equacionada a possibilidade de a escola abrir as suas portas às 07:45, permitindo assim que os alunos possam ser entregues pelos seus responsáveis em tempo útil e com a tranquilidade necessária”, lê-se na petição.

Salientando que os pais não defendem alterações no horário escolar, mas “apenas que os portões da escola abram mais cedo e possam acolher” as crianças, Paulo Jorge Silva insistiu que o problema pode ser facilmente resolvido se houver “boa vontade” de todos os envolvidos.

Também ouvido pelos deputados regionais, o presidente do conselho executivo da Escola Básica e Integrada da Horta, Hildeberto Peixoto, alegou não ter profissionais suficientes para alargar o horário de funcionamento do estabelecimento de ensino.

Além disso, acrescentou, o problema afeta um número residual de encarregados de educação.

“Não me parece, pelo ‘feedback’ que tenho, que sejam assim tantas as situações, mas admito que os encarregados de educação que começam a trabalhar às oito da manhã, ou até antes, terão este problema”, disse o docente.

O responsável recordou, contudo, que a ilha do Faial tem várias creches e ATL, no setor privado, a quem os pais e encarregados de educação podem recorrer no período da manhã, e admitiu ter dúvidas sobre se a antecipação de horário não teria uma impacto negativo nas crianças.

“Deixar uma criança numa escola 75 minutos antes do início das atividades letivas não contribui, em nada, para a felicidade dessas crianças, a não ser que sejam garantidas atividades, através de uma valência de ATL, por exemplo, que sejam pensadas e estruturadas no sentido de acolher essas crianças”, insistiu o presidente do conselho executivo.

A secretária regional da Educação, Cultura e Desporto, Sofia Ribeiro, também ouvida na comissão de Assuntos Sociais sobre a matéria, disse que não se opõe a que a Escola Básica e Integrada da Horta abra as portas mais cedo, mas lembrou que, ao abrir este precedente, outros pais e encarregados de educação da região poderão exigir o mesmo.

“Há enquadramento normativo para poder fazer-se outro regime de funcionamento, nomeadamente aquele que os peticionários requerem. O problema reside no acompanhamento que aqui se exige dos alunos, que não diz respeito apenas à Escola Básica Integrada da Horta, e que, a abrir-se este precedente, poderá levar a que tenhamos o mesmo nos restantes estabelecimentos de ensino da região”, salientou a governante.

A comissão de Assuntos Sociais vai agora elaborar um relatório final sobre a matéria, antes de apresentá-lo em plenário na Assembleia Legislativa regional.