Lançado concurso para requalificar solar em lar de idosos

O concurso público para a requalificação do Solar da Glória, na freguesia do Livramento, em Ponta Delgada, foi lançado ontem pelo Lar Luís Soares de Sousa e vai dar lugar a uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) com capacidade para 20 utentes.

Conforme a nota de imprensa, o projeto representa um investimento global de 1,6 milhões de euros, com o preço base da empreitada fixado em cerca de 994 mil euros, financiado pela Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social, através da Direção Regional da Solidariedade Social, com fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A obra tem um prazo de execução de 240 dias.

“Com esta iniciativa, o Governo Regional dos Açores pretende continuar a implementar respostas sociais de qualidade e de apoio a todos os cidadãos açorianos”, realça Mónica Seidi, Secretária Regional da Saúde e Segurança Social.

Em declarações ao Açoriano Oriental, o presidente do Lar Luís Soares de Sousa, Noé Rodrigues, abordou recentemente a situação do Solar da Glória, destacando a importância da adequação do edifício às necessidades específicas dos seus utentes, muitos com limitações de mobilidade. Segundo o presidente, será necessário adaptar o espaço, incluindo a ampliação de portas e outras intervenções que permitam a circulação de pessoas com mobilidade reduzida.

“Para o Lar Luís Soares de Sousa, a questão é muito linear: estamos sempre disponíveis para colaborar com a comunidade, com base numa lealdade absoluta e uma gestão equilibrada. A valência terá de manter autonomia suficiente para funcionar de forma eficaz”, afirmou o dirigente.

Noé Rodrigues sublinhou a relevância do estabelecimento para a comunidade local, lembrando que, apesar das iniciativas existentes para apoiar idosos em casa, a procura por vagas em estruturas residenciais continua elevada. “São os nossos pais, os nossos avós. A lista de espera é imensa e, apesar dos programas feitos para ajudar em casa, há uma grande necessidade de camas. Este projeto precisava de mais do que 20 camas”, acrescentou.

O presidente revelou que existe um projeto paralelo para remodelação de outro edifício do lar, situado no lado poente do mesmo na Rua Luís Soares de Sousa, sendo que terá, pelo menos, mais 20 camas.

Ainda segundo Noé Rodrigues, o Solar da Glória estava inicialmente destinado a acolher uma unidade de cuidados continuados, mas o número de vagas existentes revelou-se suficiente. Após o incêndio no Hospital Divino Espírito Santo (HDES), as autoridades chegaram a solicitar temporariamente “as chaves” para instalar uma das alas de psiquiatria do HDES no Solar da Glória, que entretanto foram devolvidas.

Atualmente, há vários equipamentos que se encontram fora de serviço no Solar da Glória - incluindo sistemas de água, elevador e ar condicionado - mas Noé Rodrigues garante que estas falhas serão resolvidas durante a requalificação.

O dirigente revelou que o lar aguarda a conclusão do concurso público para a requalificação do Solar da Glória e espera que a empreitada possa ser concluída no próximo ano.

