    • Roteiro “Açores com Futuro - Jovens que Inspiram”

    O presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA), Luís Garcia, promove, na próxima quarta-feira, nas Velas, o sétimo encontro do roteiro “Açores com Futuro – Jovens que Inspiram”

    Hoje, 15:51
    Roteiro “Açores com Futuro - Jovens que Inspiram”

    Autor: Lusa/AO Online

    A sessão de abertura da iniciativa terá lugar pelas 12h30, no auditório da Escola Básica e Secundária das Velas, seguindo-se uma palestra subordinada ao tema “Ilha de São Jorge: Desafios e Oportunidades", com a participação de diversos agentes locais.

    O roteiro “Açores com Futuro - Jovens que Inspiram” pretende “destacar e celebrar jovens que, ao regressarem após períodos de estudo fora do arquipélago ou que, mesmo sem terem ingressado no ensino superior, conseguiram atingir sucesso no exercício das suas profissões”, segundo uma nota de imprensa da ALRAA.

