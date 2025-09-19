11.ª edição do CINANIMA nas Universidades

Autor: Lusa/AO Online
O programa da iniciativa, numa coorganização da Academia das Artes (UAc.artes) e Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho, inclui a exibição de 28 curtas-metragens repartidas por três sessões de cinema de animação de autor, dirigidas sobretudo ao público universitário.
“Durante o mês de outubro, as comunidades académicas e o público em geral terão oportunidade de assistir, de forma gratuita, a uma seleção dos premiados do CINANIMA 2024, bem como a dois programas de curtas-metragens oriundos da Lodz Film School (Polónia) e da École Émile Cohl (França)”, segundo a organização.