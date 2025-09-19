Açoriano Oriental
    • 11.ª edição do CINANIMA nas Universidades

    A Universidade dos Açores associa-se à 11.ª edição do CINANIMA nas Universidades, com iniciativas que decorrerão ao longo do mês de outubro nos três campus da instituição, em Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta

    Hoje, 15:52
    11.ª edição do CINANIMA nas Universidades

    Autor: Lusa/AO Online

    O programa da iniciativa, numa coorganização da Academia das Artes (UAc.artes) e Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho, inclui a exibição de 28 curtas-metragens repartidas por três sessões de cinema de animação de autor, dirigidas sobretudo ao público universitário.

    “Durante o mês de outubro, as comunidades académicas e o público em geral terão oportunidade de assistir, de forma gratuita, a uma seleção dos premiados do CINANIMA 2024, bem como a dois programas de curtas-metragens oriundos da Lodz Film School (Polónia) e da École Émile Cohl (França)”, segundo a organização.

