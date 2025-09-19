Câmara da Madalena define plano para sem-abrigo

Segundo um comunicado da autarquia, foram definidas as etapas de intervenção e foi criada uma equipa de trabalho.



“Primeiramente, vamos vistoriar o espaço e notificar o seu proprietário da necessidade de o demolir, uma vez que evidencia perigosidade e sinais claros de insalubridade.

Simultaneamente, os sem-abrigo que ocupam a propriedade serão abordados e encaminhados, caso aceitem, para os serviços com respostas sociais nesta área”, referiu a presidente da Câmara Municipal da Madalena, Catarina Manito, citada na nota.



