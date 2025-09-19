Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Câmara da Madalena define plano para sem-abrigo

    O município da Madalena, em conjunto com várias entidades concelhias, “definiu um plano de intervenção com vista a solucionar o problema dos sem-abrigo a viver em edifícios devolutos no concelho, em particular na antiga fábrica da Cofaco"

    Hoje, 15:44
    Câmara da Madalena define plano para sem-abrigo

    Autor: Lusa/AO Online

    Segundo um comunicado da autarquia, foram definidas as etapas de intervenção e foi criada uma equipa de trabalho.

    “Primeiramente, vamos vistoriar o espaço e notificar o seu proprietário da necessidade de o demolir, uma vez que evidencia perigosidade e sinais claros de insalubridade. 

    Simultaneamente, os sem-abrigo que ocupam a propriedade serão abordados e encaminhados, caso aceitem, para os serviços com respostas sociais nesta área”, referiu a presidente da Câmara Municipal da Madalena, Catarina Manito, citada na nota.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.