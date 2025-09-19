Treinador reconhece início difícil, mas garante que Santa Clara está a crescer

“Não foi um início fácil. Sabíamos disso e que teríamos dificuldades. Mas também sabemos que temos qualidade humana, força neste grupo, e não tenho dúvidas nenhumas de que vamos ser uma equipa muito forte”, afirmou.

O treinador falava no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção ao Alverca, a contar para a sexta jornada do campeonato.

Vasco Matos afirmou que a equipa está a “crescer”, depois de um arranque em que somou duas derrotas com Famalicão (3-0) e Moreirense (1-0), dois empates com Estrela da Amadora (0-0) e Benfica na última jornada (1-1) e uma vitória frente ao Estoril (1-0).

“Queremos voltar a ganhar no nosso estádio, junto dos nossos adeptos. É extremamente importante que venham apoiar-nos. A equipa está a fazer o seu trabalho, dentro do que perspetivámos. Está a crescer no campeonato, a pontuar, e estamos no caminho certo”, salientou.

O treinador alertou para as dificuldades do próximo encontro, defendendo que os açorianos têm de “entrar com uma dinâmica muito forte”:

“É sempre importante ganhar. A equipa tem trabalhado bem, temos vindo a falar muito do que é o nosso crescimento. Isso é um facto consolidado: a equipa está a melhorar e estamos preparados”, insistiu.

Vasco Matos lembrou que o Alverca teve uma “capacidade de investimento muito grande” para reforçar o plantel, considerando o próximo adversário uma equipa com “qualidade, valor e organização”.

“Antevemos um jogo difícil, contra um adversário que tem qualidade, valor, organização, mas temos de ser o Santa Clara. Temos de entrar fortes, com uma dinâmica muito forte e é isso que vamos fazer”, vincou.

O Santa Clara, 11.º classificado, com cinco pontos, defronta o Alverca, 13.º, com quatro, sábado, às 14h30, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, com arbitragem de Sérgio Guelho (AF Guarda).