Região promove relações comerciais e turísticas no Porto Santo

O espaço pretende apresentar os Açores como destino turístico diferenciado, com destaque para a natureza, mar, cultura, história e gastronomia, numa feira que se iniciou na sexta-feira e que facilita "o contacto direto com potenciais turistas, operadores e agências de viagens, potenciando as ligações diretas já existentes, no âmbito das obrigações de serviço público, entre o Funchal e Ponta Delgada, e a anunciada ligação direta entre o Funchal e a Terceira", refere a CCIAH, em nota de imprensa.

Com cofinanciamento do Programa Operacional Açores 2030, e em parceria com sete municípios de quatro ilhas do Grupo Central dos Açores: Angra do Heroísmo, Santa Cruz da Graciosa, Velas, Calheta, Madalena do Pico, São Roque do Pico e Lajes do Pico, a presença na expo visa "a promoção turística do destino Açores e o fortalecimento das relações institucionais e comerciais entre os arquipélagos", sublinha ainda.