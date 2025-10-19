Açoriano Oriental
    • Presidenciais: Carneiro propõe apoio do PS a Seguro que representa “socialismo democrático”

    O secretário-geral do PS propôs à Comissão Nacional o apoio do partido ao candidato presidencial António José Seguro, considerando que é quem representa o “campo do socialismo democrático” num “tempo especialmente exigente”.

    Hoje, 18:30
    Presidenciais: Carneiro propõe apoio do PS a Seguro que representa “socialismo democrático”

    Autor: Lusa

    Na abertura da Comissão Nacional do Partido Socialista, que decorre em Penafiel, distrito do Porto, José Luís Carneiro anunciou esta proposta conjunta com o presidente do PS, Carlos César, sublinhando que “é o PS e só o PS que determina o tempo político das suas decisões”.

    Ao destacar “as provas dadas” de António José Seguro, o líder do PS considerou que o tempo atual é “especialmente exigente” e só a resposta do socialismo democrático, da autêntica social-democracia, poderá responder”.

    “Quem representa esse campo do socialismo democrático é o António José Seguro”, justificou.


