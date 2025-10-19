Presidenciais: Carneiro propõe apoio do PS a Seguro que representa “socialismo democrático”

Na abertura da Comissão Nacional do Partido Socialista, que decorre em Penafiel, distrito do Porto, José Luís Carneiro anunciou esta proposta conjunta com o presidente do PS, Carlos César, sublinhando que “é o PS e só o PS que determina o tempo político das suas decisões”.



Ao destacar “as provas dadas” de António José Seguro, o líder do PS considerou que o tempo atual é “especialmente exigente” e só a resposta do socialismo democrático, da autêntica social-democracia, poderá responder”.



“Quem representa esse campo do socialismo democrático é o António José Seguro”, justificou.





