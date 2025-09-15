Portugal parte com cinco nadadores para mundial de natação paralímpica

Os paralímpicos em Paris2024 Marco Meneses (50 livres, 400 livres, 100 costas e 200 estilos), da classe S11, e Tomás Cordeiro (100 costas e 200 estilos), na classe S10, lideram a comitiva.

Juntam-se a estes nomes Ana Castro (100 livres, 400 livres e 100 mariposa), em S8, João Fidalgo (400 livres e 100 costas), em S10, e ainda Ricardo Soares (400 livres), em S7.

O chefe de missão, Carlos Lopes, notou que lidera uma delegação “muito jovem, mas cheia de aspirações”, procurando “os melhores resultados” numa etapa intermédia a caminho da qualificação para os Jogos Paralímpicos.

“A nossa expectativa é sempre a melhor, mas não nos podemos esquecer que se um recorde pessoal depende apenas do atleta, uma medalha depende do atleta, do seu recorde pessoal e dos outros nadadores”, notou, por sua vez, o vice-presidente da Federação Portuguesa de Natação (FPN), Mário Cardoso, em declarações divulgadas.