FAPA alerta para falhas estruturais e defende modelo misto entre papel e digital

Autor: Filipe Torres
Com o arranque do novo ano letivo marcado pela extensão dos manuais digitais do 5.º ao 12.º ano, a Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação dos Açores (FAPA) volta a sublinhar que a transição tecnológica no ensino deve ser feita com cautela, equilíbrio e acompanhamento ...
Regional Ver Mais
-
Jovens açorianos relatam experiência enriquecedora e intensa na Ucrânia
-
-
-
-
Cultura & Social Ver Mais
-
-
-
-
-
-
-
Cultura e Social
Mar&Ilha junta todas as violas de arame em palco