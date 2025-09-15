Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • Faculdade de Medicina de Lisboa e Operação Nariz Vermelho criam “cadeira” para estudantes

    A Faculdade de Medicina de Lisboa e a Operação Nariz Vermelho criaram este ano uma cadeira opcional sobre “a arte do doutor palhaço”, tendo já esgotado as 20 vagas disponíveis, anunciaram as entidades

    Hoje, 12:00
    Faculdade de Medicina de Lisboa e Operação Nariz Vermelho criam “cadeira” para estudantes

    Autor: Lusa/AO Online

    “A Arte do Doutor Palhaço no Contexto da Formação dos Estudantes de Medicina” é a nova unidade curricular que começou este ano a ser lecionada como parte do Mestrado Integrado em Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL), em parceria com a Operação Nariz Vermelho (ONV).

    As entidades explicam em comunicado que o objetivo é que esta cadeira passe a integrar todos os anos a oferta de unidades opcionais dos estudantes de Medicina da FMUL.

    “As 20 vagas abertas para esta primeira edição da cadeira, lecionada pelo Dr. Tiago Proença dos Santos, em parceria com o diretor artístico da ONV, Fernando Escrich, foram todas preenchidas”, salientam.

    Segundo a FMUL e a ONV, esta unidade curricular pretende contribuir para o desenvolvimento de uma perspetiva subjetiva sobre as interações dos médicos em contexto hospitalar, integrando a prática da medicina com uma abordagem centrada na singularidade e na subjetividade da pessoa e das suas circunstâncias, além da doença.

    “Trata-se de disponibilizar um conjunto de estratégias e ferramentas do Doutor Palhaço da Operação Nariz Vermelho que possam ser úteis ao profissional de medicina nas diferentes etapas e desafios da sua prática”, realçam.

    A presidente da ONV, Luiza Teixeira de Freitas, sublinha que “o crescimento da Operação Nariz Vermelho sempre assentou numa parceria rigorosa com os profissionais de saúde e numa sólida fundamentação e validação científica” do trabalho que realiza.

    “Foi a ligação destes dois fatores que nos permitiu criar uma cadeira que tem como objetivo apresentar a linguagem e metodologias dos Doutores Palhaços aos estudantes de Medicina, os futuros parceiros com quem trabalharemos nos hospitais, em prol da humanização dos cuidados de saúde”, destacou Luiza Teixeira de Freitas.

    Apurar o olhar para perceber a condição e as necessidades do outro, para além da situação clínica, reforçar a escuta para estabelecer confiança e partilhar as estratégias e ferramentas do Doutor Palhaço, abrindo a possibilidade da sua integração na prática clínica, são os principais objetivos desta unidade curricular.

    Tiago Proença dos Santos, neurologista pediátrico e regente da cadeira, realça a importância de cultivar, na formação médica, uma escuta mais humana e uma presença mais consciente.

    “Por essa razão desenvolvemos, em conjunto com a ONV esta unidade curricular, onde os estudantes são convidados a atravessar a ponte entre ciência e arte, inspirando-se na prática dos Doutores Palhaços para desenvolver empatia, improviso e atenção plena”.

    “Cada gesto, olhar e silêncio torna-se ferramenta de cuidado, e do encontro entre o médico e o palhaço nasce uma nova forma de escutar — a si, ao outro e ao momento presente. É nesse espaço de autenticidade que até as más notícias podem ser partilhadas com delicadeza, abrindo caminho para relações mais verdadeiras e esperançosas”, sublinhou Tiago Proença dos Santos.

    As entidades referem que os exercícios desta unidade curricular visam “a aproximação e apropriação, por parte dos alunos, dos valores, linguagem e técnicas da arte do Doutor Palhaço, considerando a experiência prévia, extensa e consistente dos formadores, no contexto do hospital”.

    Alguns dos princípios elementares trabalhados serão a atenção, cumplicidade, apoio, improviso e consciência corporal e espacial.

    “Da convergência entre os ofícios do Médico e do Doutor Palhaço, pressupõe-se que possa ser desenvolvida uma maior autoconsciência, ponto de partida para uma interação mais humanizada com os seus pares, pacientes e respetivos cuidadores”, acrescentam.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.