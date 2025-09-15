Neemias em quatro 'top 10', Travante terceiro nos roubos de bola

Neemias Queta acabou com 1,7 desarmes de lançamento por encontro (10 em seis jogos), batido apenas pelo islandês Tryggvi Hinason, com 2,4, e o georgiano Goga Bitadze, com 1,8.

O poste dos Boston Celtics também se destacou a lançar, sendo quinto nos ‘tiros’ de campo, com 57,6% (34 em 59), numa tabela liderada pelo grego Giannis Antetokounmpo, com 68,5, seguido pelo sérvio Nikola Jokic, o lituano Jonas Valanciunas e Bitadze.

Nos dois pontos, Neemias foi 10.º, com 61,5% (32 em 52), sendo que os melhores foram Nikola Jokic (42 em 56) e o islandês Tryggvi Hlinason (27 em 36), ambos com 75%.

Neemias Queta também integrou o ‘top 10’ nos ‘duplos duplos’, ao somar dois, nos seis encontros disputados, sendo 10.º, com quatro jogadores a registarem quatro.

O jogador campeão pelos Boston Celtics em 2023/24 foi ainda 12.º nos ressaltos, com 8,0 por encontro (48 em seis), e o 20.º melhor marcador, com 15,5 (93 em seis).

Neemias Queta logrou ainda o segundo melhor registo num jogo em ressaltos, com 18 face à República Checa – o letão Kristaps Porzingis somou 19 face à Lituânia -, e nos desarmes de lançamento, com quatro no mesmo jogo, face aos cinco de Hinason.

O outro internacional luso em destaque nas estatísticas foi Travante Williams, que acabou em terceiro nos roubos de bola, com 2,5 por jogo (15 em seis), batido apenas pelo israelita Yam Madar e o esloveno Luka Doncic, ambos com 2,7.

Num só encontro, registaram seis vezes cinco roubos de bola e Travante foi o único a ‘bisar’, face à República Checa e à Sérvia.

Em termos coletivos, destaque para o quarto lugar de Portugal nos roubos de bola, com 8,2 por encontro, e o sexto nos ressaltos, com 37,8.