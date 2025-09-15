Açoriano Oriental
    • Pais açorianos voltam a apostar nos manuais físicos para apoiar o estudo

    Na papelaria Plano A, o arranque do ano letivo trouxe um aumento da procura por manuais em papel. Muitas famílias açorianas continuam a confiar no livro físico como complemento de estudo

    premium
    Hoje, 09:16
    Pais açorianos voltam a apostar nos manuais físicos para apoiar o estudo

    Autor: FilipeTorres
    O arranque do novo ano letivo volta a transformar as papelarias num dos pontos de maior movimento comercial. Este ano, um dado chama a atenção: a procura por manuais escolares em papel aumentou em comparação com o ano anterior, mesmo com a implementação da estratégia dos manuais digitais a ...
