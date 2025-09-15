Capa AO 15 setembro 2025

Autor: Açoriano Oriental
Destaque fotográfico vai para a entrevista ao antigo ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, sobre a RAMPA, e para o novo ano letivo, com os pais a comprarem mais manuais físicos.
"RGPD impede número real de lista de espera em CATL" é a manchete de hoje
Destaque fotográfico vai para a entrevista ao antigo ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, sobre a RAMPA, e para o novo ano letivo, com os pais a comprarem mais manuais físicos.
Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.