    • André Correia e Bruno Pinto chamados à seleção de futsal para jogos com a Croácia

    O guarda-redes André Correia e o ala Bruno Pinto substituíram os lesionados Bernardo Paçó e Pany nos convocados da seleção portuguesa de futsal para os encontros com a Croácia, de preparação para o Europeu de 2026

    Hoje, 12:39
    Autor: Lusa/AO Online

    Numa nota divulgada hoje, dia em que a seleção se concentrou, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou as substituições, explicando que o guardião do Sporting e o ala do Benfica “saem da lista por problemas físicos”.

    A FPF indica que no caso do ala leonino se trata de um regresso à seleção, pois a última chamada de Bruno Pinto foi “em abril de 2024, em jogos de preparação com a Eslovénia, em Matosinhos”.

    No primeiro estágio da nova temporada, a equipa das ‘quinas’ vai estar junta até 22 de setembro, defrontando a Croácia em dois particulares, em 20 e 22, em Vila do Conde.

