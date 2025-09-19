Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • MP pediu mais documentação ao primeiro-ministro sobre Spinumviva

    O Ministério Público (MP) pediu mais documentação ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, para poder finalizar a averiguação preventiva sobre os negócios da sua empresa familiar Spinumviva, disse o Procurador-geral da República (PGR)

    Hoje, 12:29
    MP pediu mais documentação ao primeiro-ministro sobre Spinumviva

    Autor: Lusa/AO Online

    “A informação que tenho é que existe muita documentação e, esta semana, o DCIAP [Departamento Central de Investigação e Ação Penal] pediu mais documentação” ao primeiro-ministro, disse Amadeu Guerra em entrevista ao jornal Nascer do Sol.

    O PGR adianta que na próxima semana vai fazer um ponto de situação com o diretor do DCIAP sobre vários inquéritos e vai indagar as razões da demora e a justificação.

    “Acho isso legítimo, é aliás a minha obrigação. Mas já fui criticado por isso. Agora, eu não dou efetivamente instruções concretas em AP [averiguação preventiva] ou em inquéritos”, disse.

    A polémica com a empresa Spinumviva surgiu com notícias do Correio da Manhã que indicavam que a empresa familiar do primeiro-ministro se dedicava, entre outras atividades, à compra e venda de imóveis.

    Na sequência das notícias desse ramo de atividade da Spinumviva abriu-se a discussão sobre a eventual atividade profissional do primeiro-ministro em paralelo ao exercício de funções governativas e sobre a identidade dos clientes da empresa e possíveis conflitos de interesse.

    Na sequência de três queixas recebidas pela Procuradoria-Geral da República, foi aberta pelo Ministério Público uma averiguação preventiva à empresa familiar do primeiro-ministro, com o objetivo de determinar se existem indícios que justifiquem a abertura de inquérito criminal.

    A averiguação preventiva foi confirmada pelo procurador-geral da República a 12 de março, um dia depois da queda do executivo de Luís Montenegro, que não sobreviveu à rejeição da moção de confiança ao Governo apresentada no parlamento.

    Na entrevista de hoje ao Nascer do Sol, o PGR falou também sobre a operação “Influencer”, que culminou na queda do Governo de António Costa (PS) e na realização em 10 de março de 2024 de eleições legislativas antecipadas.

    “Da minha parte sempre disse que, para dar um despacho final, é preciso reunir toda a prova. Na operação Influencer existe muitíssima documentação que foi apreendida nas buscas e ainda não foi toda analisada. Ao contrário do que acontecia no passado, em que a prova era essencialmente em suporte de papel, hoje, nestes processos complexos, é quase toda informática. Umas vezes já vem em suporte magnético, noutras temos de a digitalizar e analisar”, explicou.

    Amadeu Guerra indicou estarem pendentes de decisão quatro recursos, estando em causa num deles o acesso a prova digital e equipamento informático, e a análise de prova dependente da decisão desse recurso interposto por arguidos.

    O PGR disse também que, a seu pedido, a Polícia Judiciária criou uma estrutura para fazer as digitalizações da informação apreendida em suporte papel.

    “Mas o caso Influencer não é o único. Não temos meios para analisar toda a prova ao mesmo tempo. Portanto, tem de haver uma maior coordenação com a PJ em relação às ferramentas de pesquisa digital e o caso Influencer confirma o que acabei de dizer : Está em análise a prova documental obtida nas buscas e a demais entretanto obtida por intermédio de diversas solicitações a entidades públicas”, disse.

    Questionado sobre se António Costa continua sob suspeita, Amadeu Guerra disse que não fala “de processos concretos”, acrescentando que a PGR já deu informações quanto a esse assunto.

    Amadeu Guerra disse também, quando questionado sobre se teria incluído, como a sua antecessora, o parágrafo sobre o ex-primeiro-ministro no comunicado sobre a operação Influencer, que não lhe ficaria bem pronunciar-se sobre essa matéria.

    Considerou igualmente não ser adequado, nem aceitável, alguém estar sob escutas quatro anos.

    “Mas temos de analisar as circunstancias concretas dos processos onde isso acontece. A verdade, penso eu, e qualquer jurista dirá o mesmo, é que o MP propôs as escutas e fundamentou-as para poderem ser aceites pelo juiz. E foram”, disse.

    Em causa no caso Influencer estão suspeitas de crime na construção de um centro de dados em Sines (distrito de Setúbal), na exploração de lítio em Montalegre e Boticas (ambas no distrito de Vila Real), e na produção de energia a partir de hidrogénio também em Sines.

    A 7 de novembro de 2023, foram detidas e posteriormente libertadas no âmbito da Operação Influencer cinco pessoas, incluindo o chefe de gabinete do ex-primeiro-ministro António Costa, Vítor Escária.

    António Costa foi considerado suspeito sem ser constituído arguido, tendo afirmado, aquando da operação, estar de "consciência tranquila" quanto aos seus atos.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.