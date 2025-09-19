Bárbara Chaves (PS) recandidata-se no município açoriano de Vila do Porto

A recandidata, em declarações à agência Lusa, disse que “as prioridades são claras: garantir melhores condições de vida para as famílias marienses e desenvolver políticas de incentivo à fixação da população, com a criação de medidas sociais de apoio à natalidade, mas também que permitam que os jovens possam ir estudar, qualificar-se e regressar”.

Bárbara Chaves apontou, também, como prioridades “a habitação acessível, os transportes, que atualmente se constituem como um fator limitador ao crescimento económico e de mobilidade, a saúde e a valorização do património natural e cultural”.

Pretende-se, desta forma, “potenciar uma maior qualidade de vida aos marienses”, mas também “incrementar um turismo que se quer de qualidade e que respeite os produtos endógenos”.

A candidata socialista adiantou que “é ainda prioritária uma correta gestão da água”, que se constituiu como uma “área fundamental neste mandato”, à semelhança do anterior.

Segundo Bárbara Chaves, nas áreas emergentes Santa Maria “tem potencial em várias frentes”, sendo o turismo sustentável “uma delas, com a atração de turistas que valorizem a identidade cultural e património natural único”, que “apreciem a gastronomia e a comunidade”.

“Mas também áreas (…) como as ligadas à economia azul e às novas tecnologias, a criação de condições para atração dos nossos jovens que vão formar-se e que queremos que regressem, assim como de nómadas digitais, estando-se já a preparar um programa para poder atrair esses trabalhadores” são apostas da candidata, que defendeu que “Santa Maria pode e deve ser um polo de inovação no arquipélago”.

Se for reeleita, Bárbara Chaves disse que a primeira medida “será acelerar a resposta na área da habitação”, uma vez que “os apoios programados ao nível do Plano de Recuperação e Resiliência dificilmente chegarão”, num programa gerido pelo Governo da República, que se "revelou demasiado moroso e complexo”.

A candidata assegurou, ainda, que pretende o investimento “em programas de autoconstrução, para permitir novas habitações no concelho".

"Esse é hoje um dos maiores desafios para as famílias marienses e também para quem quer aqui viver e investir, pelo que reforçaremos essa iniciativa”, afirmou.

Nas eleições autárquicas de 12 de outubro, Bárbara Chaves terá como adversários Daniel Gonçalves (PSD) e Pedro Amaral (BE).

Nas autárquicas de 2021, o PS venceu com 57,20% (três mandatos), contra 34,59 % do PSD (dois mandatos).