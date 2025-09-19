Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Autárquicas
    Bárbara Chaves (PS) recandidata-se no município açoriano de Vila do Porto

    A garantia de “melhores condições” de vida para as famílias de Santa Maria é uma das prioridades da socialista Bárbara Chaves, atual presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto, que se recandidata ao cargo em 12 de outubro

    Hoje, 15:14
    Bárbara Chaves (PS) recandidata-se no município açoriano de Vila do Porto

    Autor: Lusa/AO Online

    A recandidata, em declarações à agência Lusa, disse que “as prioridades são claras: garantir melhores condições de vida para as famílias marienses e desenvolver políticas de incentivo à fixação da população, com a criação de medidas sociais de apoio à natalidade, mas também que permitam que os jovens possam ir estudar, qualificar-se e regressar”.

    Bárbara Chaves apontou, também, como prioridades “a habitação acessível, os transportes, que atualmente se constituem como um fator limitador ao crescimento económico e de mobilidade, a saúde e a valorização do património natural e cultural”.

    Pretende-se, desta forma, “potenciar uma maior qualidade de vida aos marienses”, mas também “incrementar um turismo que se quer de qualidade e que respeite os produtos endógenos”.

    A candidata socialista adiantou que “é ainda prioritária uma correta gestão da água”, que se constituiu como uma “área fundamental neste mandato”, à semelhança do anterior.

    Segundo Bárbara Chaves, nas áreas emergentes Santa Maria “tem potencial em várias frentes”, sendo o turismo sustentável “uma delas, com a atração de turistas que valorizem a identidade cultural e património natural único”, que “apreciem a gastronomia e a comunidade”.

    “Mas também áreas (…) como as ligadas à economia azul e às novas tecnologias, a criação de condições para atração dos nossos jovens que vão formar-se e que queremos que regressem, assim como de nómadas digitais, estando-se já a preparar um programa para poder atrair esses trabalhadores” são apostas da candidata, que defendeu que “Santa Maria pode e deve ser um polo de inovação no arquipélago”.

    Se for reeleita, Bárbara Chaves disse que a primeira medida “será acelerar a resposta na área da habitação”, uma vez que “os apoios programados ao nível do Plano de Recuperação e Resiliência dificilmente chegarão”, num programa gerido pelo Governo da República, que se "revelou demasiado moroso e complexo”.

    A candidata assegurou, ainda, que pretende o investimento “em programas de autoconstrução, para permitir novas habitações no concelho".

    "Esse é hoje um dos maiores desafios para as famílias marienses e também para quem quer aqui viver e investir, pelo que reforçaremos essa iniciativa”, afirmou.

    Nas eleições autárquicas de 12 de outubro, Bárbara Chaves terá como adversários Daniel Gonçalves (PSD) e Pedro Amaral (BE).

    Nas autárquicas de 2021, o PS venceu com 57,20% (três mandatos), contra 34,59 % do PSD (dois mandatos).

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.