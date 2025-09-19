Açores destacam formação regular de classes profissionais ligadas à Saúde

Mónica Seidi, que falava em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, na sessão de abertura do IV Encontro Nacional de Centros de Formação Nacional, afirmou que “a realidade arquipelágica não deve ser vista como fator limitador à formação dos profissionais, mas sim como um fator decisivo na capacidade de inovar, transformar e até mesmo criar soluções arrojadas perante as dificuldades que surgem”.

Além da formação, Mónica Seidi avançou ainda que o SRS tem também dado atenção à atualização tecnológica, com a aquisição de novos equipamentos para modernizar o sistema e contribuir também para a captação e fixação de recursos humanos, exemplificando com as verbas afetas para esta finalidade, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

"Estima-se que, ao abrigo do PRR, no final de agosto de 2026 tenha havido um investimento superior, neste campo, a 20 milhões de euros", refere o executivo açoriano, em nota de imprensa.

Através da Direção Regional da Saúde, o Governo Regional tem anualmente um plano de formação diversificado, elaborado após auscultação das instituições.

Mónica Seidi destacou que a formação regular e diferenciação são aliados essenciais na melhoria contínua dos cuidados de saúde prestados aos utentes açorianos.

Numa cerimónia organizada pelo Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira (HSEIT), a titular da pasta da Saúde manifestou o seu agrado pelo papel preponderante deste hospital no SRS, justificando que a unidade de saúde dá resposta não só à população da ilha Terceira, mas de todas as ilhas dos Açores.

Segundo números divulgados, até ao final do primeiro semestre, foram atendidos no hospital terceirense cerca de 2.700 utentes de outras ilhas, com maior relevância para São Jorge e Graciosa.

Monica Seidi, citada na mesma nota, destacou o trabalho do conselho de administração do hospital pela atribuição de idoneidade formativa para três vagas no serviço de Pediatria, e relembrou que “já em 2024 o mesmo verificou-se com o serviço de Nefrologia”.

“Estamos todos alinhados e com o mesmo empenho de fixar mais recursos humanos no hospital”, sustentou.