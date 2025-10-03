Martínez destaca "polivalência" de Matheus e competividade da seleção

“O Matheus está num momento de forma muito bom e tem uma polivalência importante. Conhece a nossa forma de trabalhar e era importante ter alguém com essas características. Alguém que joga a médio, mas também pode atuar nas alas”, afirmou Roberto Martínez na conferência de imprensa de divulgação dos convocados para os jogos do Grupo F com Irlanda e Hungria.

Nunes regressa à seleção nacional depois de mais de um ano de ausência (último jogo foi no Euro2024), numa lista em que estão também Nelson Semedo e Rafael Leão, que falharam os jogos de setembro devido a problemas físicos.

“Na Hungria sofremos dois golos e conseguimos ganhar. Normalmente, sofrer dois golos na Hungria não dá para ganhar. Mostrámos muito o que podemos fazer e a fase que estamos passar. Podemos sofrer um golo e continuar a toar com as mesmas ideias. Hoje, jogamos olhos nos olhos com todas as seleções do mundo. Temos uma seleção competitiva de muita qualidade”, frisou Martínez na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Depois dos triunfos na Arménia (5-0) e na Hungria (3-2), Portugal recebe agora a Irlanda em 11 de outubro e a Hungria três dias depois, em 14, em dois encontros marcados para o Estádio José Alvalade, em Lisboa, os primeiros da fase de apuramento em solo nacional.

“É importante jogar em Portugal. Adoro jogar em Alvalade. Foi onde fiz a minha estreia. Vamos ter a oportunidade trabalhar em Lisboa durante o estágio e isso é muito importante”, apontou o treinador espanhol.

Questionado sobre o seu futuro na seleção portuguesa, já que o seu contrato termina em julho de 2026, Martínez confessou que isso é, para já “um não assunto” e desvalorizou as noticias que apontam José Mourinho, agora no Benfica, como seu sucessor.

“O José Mourinho é uma mais-valia para o futebol português. Já nos defrontámos várias vezes, mas agora estamos no mesmo lado da barricada. Estamos a trabalhar para o futebol português. Estivemos em contacto como estou em contacto com todos treinadores”, disse.

A receção à Irlanda será o primeiro jogo de Portugal em casa desde a morte de Diogo Jota em julho, vitima de um acidente de viação.

“Acredito em sinais. Na Arménia, o golo foi ao minuto 21. Na Hungria, sofremos um golo ao minuto 21. O Diogo está connosco. Está presente. O seu sonho era ganhar o Mundial e estamos com essa responsabilidade para cumprir o sonho dele e o nosso sonho”, concluiu.

O estágio da seleção nacional arranca a 07 de outubro, na Cidade do Futebol.

A seleção nacional lidera o Grupo F com seis pontos, mais três do que a Arménia, enquanto húngaros e irlandeses somam apenas um, resultante do empate entre ambos.

Portugal pode garantir já o apuramento e assegurar a nona presença em Mundiais, a sétima seguida, caso vença os dois encontros e a Arménia não vença nenhum.

O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.