Mais nascimentos e menos óbitos, mas saldo natural mantém-se negativo

No segundo trimestre de 2025, os Açores registaram uma variação homóloga positiva de 1,5% no total de nados-vivos, passando de 469 em 2024 para 476 em 2025, segundo os dados do Boletim Trimestral, referentes ao 2.º trimestre de 2025, do Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA).

O gabinete de estatística regional revela que, em contrapartida, o número de óbitos diminuiu 3,8% face ao mesmo período do ano anterior, de 611 em 2024 para 588 em 2025.

Ainda assim, “o saldo natural registou um valor negativo de 112, mostrando-se menos adverso do que no segundo trimestre de 2024, quando o saldo foi negativo de 142”, avança o documento.

O SREA dá ainda nota de que neste trimestre se realizaram 238 casamentos, mais 44 que em igual período do ano anterior, o que corresponde a um acréscimo homólogo de 22,7%.

Refira-se que no primeiro semestre de 2025 se verificou, em termos homólogos, uma variação positiva de 4,1% no número de nados-vivos, que passaram de 901 em 2024 para 938 em 2025, e uma variação negativa de 0,2% no número de óbitos, que passaram de 1 254 para 1 251. Por sua vez, o número de casamentos registou uma variação homóloga semestral positiva de 12,1%.

