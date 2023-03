IL pede esclarecimentos da Cultura e município sobre obras no adro da igreja do Convento da Esperança

Os pedidos foram remetidos pelo deputado da IL no parlamento açoriano, Nuno Barata, e pela deputada da IL na Assembleia Municipal de Ponta Delgada Alexandra Cunha, informa um comunicado do partido.

No requerimento, Nuno Barata e Alexandra Cunha, salientam que o Convento da Esperança está classificado, desde 1953, como Imóvel de Interesse Público da região, e por isso "sujeito a algumas regras em termos de intervenções", as quais "aparentemente não estão a ser cumpridas".

A IL refere-se, em concreto, à implantação da estátua da Madre Teresa da Anunciada, no adro da Igreja do Convento da Esperança, que "tem causado muita consternação nos devotos e na população em geral”.

"Uma das proteções que a classificação do imóvel tem é a determinação de uma zona de proteção de 50 metros que, recentemente, já foi desrespeitada com a implantação da estátua", lê-se no comunicado da IL.

O partido alerta para “o impacto negativo que a implantação da estátua e objetos conexos conferem ao adro da Igreja do Convento da Esperança e ao próprio imóvel classificado”.

Além disso, os deputados da IL/Açores apontam para a retirada de "uma significativa quantidade de lajes de pedra no adro do Convento, que é Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres".

A IL pretende saber se a direção regional dos Assuntos Culturais foi ouvida sobre a intervenção na área de proteção do Convento da Esperança e, “se sim, qual foi o parecer que emitiu sobre as obras” e se o Governo Regional "pondera fazer cumprir a lei ou irá continuar a fingir que não tem nada a ver com o assunto?”.

Já Alexandra Cunha solicitou à autarquia de Ponta Delgada esclarecimentos para saber se “foi solicitada alguma autorização para a realização das obras da implantação da estátua e para a intervenção no adro da Igreja do Convento da Esperança.

A deputada municipal pretende ainda saber se a autarquia financiou as obras ou se eventualmente direcionou equipamentos para a realização da intervenção.