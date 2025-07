Governo dos Açores com 5ME para financiar viaturas elétricas para as IPSS

Na cerimónia de entrega dos veículos do programa “Gerações em Movimento”, que decorreu no pátio em frente ao Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, o líder do executivo regional destacou a importância do investimento para reforçar a capacidade de resposta das instituições.

“Estamos a dar um contributo para que esta mobilidade elétrica seja mais confortável para os utentes e para os profissionais condutores”, destacou.

Bolieiro lembrou que a versão inicial do PRR dedicava quatro milhões de euros para o “Gerações em Movimento” (para aquisição de 104 veículos), um valor que foi reforçado em um milhão de euros com a reprogramação do plano, que passou a prever a compra de 134 viaturas.

“É agora no valor total de cinco milhões de euros para garantir a disponibilidade não já de 104 viaturas, mas sim de 134 viaturas com um prazo de execução que se realizará até junho de 2026”, reforçou o chefe do executivo regional.

O líder do Governo dos Açores elogiou o nível de execução do programa que já entregou 98 viaturas a “diversas instituições em várias ilhas” e justificou a cerimónia com as obrigações do PRR no âmbito da divulgação dos investimentos.

“É do perfil da minha governação podermos fazer o bem sem olhar a quem e sem nos exibirmos, mas aqui, efetivamente, nós temos de exibir com evidência e demonstração a entrega destas viaturas”, explicou José Manuel Bolieiro.

A reprogramação do PRR alocou mais 75,6 milhões de euros para os Açores, tendo o Governo Regional optado por dedicar 22,7 milhões à saúde e 41 milhões ao programa SOLENERGE (que financia a compra de painéis fotovoltaicos).