Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • Acidente/Elevador
    Governo autoriza reforço dos investigadores no GPIAAF

    O Governo autorizou o reforço dos quadros do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) para que este passe a contar com três investigadores especializados na área da ferrovia

    Hoje, 11:43
    Governo autoriza reforço dos investigadores no GPIAAF

    Autor: Lusa/AO Online

    Nos termos do despacho n.º 10832/2025 - publicado em Diário da República e que produz efeitos a partir de terça-feira - o executivo determina “a dotação de três investigadores para a área de investigação de acidentes ferroviários, de modo a permitir que o GPIAAF contrate os técnicos especializados de que necessita para assegurar a realização de investigações a acidentes e incidentes ferroviários, nos termos da legislação europeia e nacional”.

    O diploma é assinado pelos ministros de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.

    Embora o provimento dos investigadores do GPIAAF seja feito por despacho do respetivo diretor, depende de aprovação ministerial prévia, feita por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças e das Infraestruturas fixando a dotação de investigadores.

    Nos termos da lei, o exercício de funções de investigador no GPIAAF é efetuado em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos, sendo os candidatos escolhidos “de entre profissionais de reconhecido mérito e comprovada experiência nas matérias atinentes à investigação de acidentes ferroviários”.

    No passado dia 04, em conferência de imprensa na sequência do acidente do elevador da Glória, o diretor do GPIAAF, Nelson Oliveira, afirmou que este gabinete possuía atualmente apenas um investigador disponível especializado no setor ferroviário.

    No dia seguinte, em resposta a um pedido de esclarecimentos da Renascença, o ministério das Infraestruturas disse que estava “em fase de finalização" o reforço de recursos humanos no GPIAAF.

    O elevador da Glória, gerido pela Carris (sob a tutela do município de Lisboa), descarrilou no dia 03 de setembro, num acidente que provocou 16 mortos e cerca duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades, e que está a ser investigado.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.