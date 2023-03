Força Aérea transporta bebé de urgência do Faial para o Continente

De acordo com nota enviada à comunicação social, a tripulação da Esquadra 502 – “Elefantes” foi ativada logo após o nascimento do bebé, para realizar o transporte da ilha do Faial, para o Continente, para que recebesse cuidados hospitalares essenciais à sobrevivência.



Tendo descolado da Base Aérea N.º 4, na Ilha Terceira, o avião C-295M esteve ainda no Faial a aguardar que o bebé fosse estabilizado, garantindo as condições necessárias para a realização da viagem.



Já no voo para essa ilha, as condições atmosféricas não foram as mais adequadas, com ventos de 55 km/h. Condições essas que se previam ser mais agressivas na viagem para o Continente, estando em causa a viabilidade do voo.



No entanto, tendo em conta o carácter da missão, a tripulação do avião C-295M descolou daquela ilha açoriana pelas 03H30 da madrugada em direção a Lisboa. Pela frente enfrentaram uma tempestade, com ventos na ordem dos 150km/h, condições de gelo associado e turbulência.



A bordo, uma equipa de saúde civil foi prestando todos os cuidados necessários ao bebé recém-nascido. Depois de 4H00 de voo, o avião C-295M aterrou na Portela pelas 7H30, onde uma ambulância aguardava o bebé para o encaminhar para uma unidade hospitalar.