Cinco universidades vão ter presença de profissionais das Lojas de Cidadão para apoiar novos alunos

Organizada pela Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE), a iniciativa "Jornada Académica dos Serviços Públicos" tem início nos dias 26 e 27 de agosto, na Universidade de Coimbra, acompanhando o arranque das matrículas para o ano letivo de 2025/2026, refere a entidade, em comunicado.

A jornada continuará depois o seu percurso por outras instituições de ensino: de 03 a 05 de setembro passa pela Nova SBE, em Carcavelos, em 08 de setembro estará na Universidade do Algarve, em Faro, a 09 e 10 de setembro segue para a Universidade do Minho, em Braga, e de 15 a 19 de setembro vai estar na Universidade do Porto.

"Durante as datas indicadas, será instalado um espaço gov.pt nas universidades de Coimbra, do Algarve e do Minho, onde os estudantes poderão tratar de serviços públicos essenciais com o apoio de uma equipa especializada", refere a ARTE.

"Já na Nova SBE, no piso 1, e na Universidade do Porto, no Pólo Zero, o mesmo apoio e serviços estarão disponíveis através dos Espaços Cidadão já existentes nestas instituições", adianta.

Com esta iniciativa, "os estudantes terão a oportunidade de resolver no local, de forma imediata, diversos serviços públicos essenciais" como a alteração de morada, a ativação da Chave Móvel Digital, a instalação da app gov.pt com a integração de documentos digitais, como o cartão do aluno e o cartão jovem, os pedidos de Cheque Nutricionista e Cheque Psicólogo, o pedido do Cartão Europeu de Seguro de Doença, bem como a subscrição de jornais e revistas digitais.

No fundo, a "Jornada Académica dos Serviços Públicos" pretende apoiar os estudantes do ensino superior nesta fase, disponibilizando no próprio espaço académico serviços públicos que assumem particular importância ao longo do seu percurso universitário e pessoal.

"Mais do que uma presença pontual, esta iniciativa reforça que os serviços públicos estão disponíveis para os estudantes ao longo de todo o ano, seja através dos Espaços Cidadão já instalados no Pólo Zero da Universidade do Porto ou no Espaço Cidadão Lab. da Nova SBE, seja através das 76 Lojas de Cidadãos e dos mais de 980 Espaços Cidadão disponíveis em todo o país", adianta a ARTE.

Esta jornada, acrescenta, "é também uma oportunidade para dar a conhecer a Academia Portugal Digital, que permitirá aos estudantes e docentes realizarem diagnósticos e inscreverem-se em cursos gratuitos que reforçam competências digitais essenciais para o desenvolvimento pessoal e profissional".