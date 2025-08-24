Academia açoriana preenche 420 vagas na primeira fase do concurso nacional

A Universidade dos Açores (UAc) colocou 420 estudantes na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de 2025, de acordo com os dados divulgados pela Direção-Geral do Ensino Superior. Das 650 vagas iniciais, ficaram por preencher 230 lugares, que transitarão para a segunda fase do concurso. A instituição registou este ano um aumento de 6,6% na oferta formativa em comparação com 2024, ano em que disponibilizou 610 vagas.

Apesar do reforço da capacidade, a instituição apresentou uma quebra significativa na procura: em 2024 tinham sido preenchidas 534 vagas logo na primeira fase (85%), enquanto este ano o número desceu para 420 (64%), o que representa uma redução de 21,2 pontos percentuais no número de novos alunos admitidos.

Entre os 22 cursos oferecidos pela UAc, apenas sete esgotaram as vagas nesta fase: Enfermagem, nas Escolas Superiores de Saúde de Angra do Heroísmo e de Ponta Delgada, o Ciclo Básico de Medicina, Educação Básica, Psicologia, História e Medicina Veterinária (Preparatórios).

O cenário contrasta com o do ano passado, quando 12 cursos ficaram sem vagas disponíveis já na primeira fase do concurso. Com este resultado, as duas escolas de Enfermagem da região não terão qualquer lugar a concurso na segunda fase.

Por outro lado, entre os 15 cursos que não lotaram as vagas oferecidas, há nove que tiveram menos de 10 colocados: Ciências Agrárias (4 alunos em 16 vagas), Guias da Natureza e Património (6 em 19), Estudos Europeus (6 em 24), Sociologia (4 em 30), Proteção Civil e Gestão de Riscos (2 em 24), Informática (4 em 26), Ciências do Oceano (2 em 14) lecionado em inglês, Economia (4 em 16) e Ciências de Engenharia-Engenharia Mecânica; Engenharia Eletrotécnica e de Computadores preparatório (7 em 20).

No que respeita às notas de ingresso, o curso de Ciclo Básico de Medicina, na Faculdade de Ciências e Tecnologia, registou a média mais elevada entre os últimos colocados, com 17,6 valores. No extremo oposto, a nota mais baixa de ingresso foi de 11,1 valores, no curso de Estudos Portugueses e Ingleses, ministrado na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas.

A segunda fase do concurso nacional decorrerá nos próximos dias e contará, na Universidade dos Açores, com 230 vagas ainda disponíveis.

A nível nacional, o 49.º concurso nacional de acesso colocou 43 899 novos estudantes no ensino superior público, uma diminuição de 12,1% em relação à mesma fase de 2024. Este ano apresentaram-se 48 718 candidatos, menos 16,4% que no ano passado. Em 2024 tinham concorrido 58 301 jovens, dos quais 49 963 garantiram lugar.

Segundo os dados oficiais, 63,1% dos estudantes agora admitidos ficaram colocados na sua primeira opção de candidatura, enquanto 90,9% asseguraram entrada numa das suas três primeiras escolhas. Estes são os valores mais elevados dos últimos anos e são apontados pelas autoridades académicas como um dos fatores mais determinantes para o sucesso dos percursos escolares.

Das 55 292 vagas abertas a nível nacional, sobraram 11 513 para a segunda fase do concurso, o que representa um aumento de 130,4% em relação ao mesmo momento de 2024.

As matrículas dos estudantes agora colocados realizam-se entre 25 e 28 de agosto. Pelo terceiro ano consecutivo, o calendário de colocações do concurso nacional de acesso foi antecipado para o final do mês, garantindo pelo menos 15 dias de intervalo entre o fecho da primeira fase e o início do ano letivo.

