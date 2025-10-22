Açoriano Oriental
    • Morreu Francisco Pinto Balsemão

    O militante do número um do PSD Francisco Pinto Balsemão morreu na terça-feira, confirmou à Lusa fonte oficial do partido

    Hoje, 09:05
    Morreu Francisco Pinto Balsemão

    Autor: Lusa/AO Online

    A notícia da morte, aos 88 anos, do antigo primeiro-ministro foi transmitida pelo presidente do PSD, Luís Montenegro, durante o Conselho Nacional do partido, sendo audíveis aplausos na sala.

    Quase à mesma hora, em comunicado, a Impresa, grupo de comunicação social que fundou, informou que Francisco Pinto Balsemão morreu "de causas naturais" e que "os seus últimos momentos foram acompanhados pela família".

    Balsemão foi fundador, em 1973, do semanário o Expresso, ainda durante a ditadura, e da SIC, primeira televisão privada em Portugal, em 1992.

    Foi também um dos fundadores, com Francisco Sá Carneiro, do Partido Popular Democrático (PPD), mais tarde Partido Social Democrata PSD), em 1974, era, até hoje, o seu militante número um, e era também membro do Conselho de Estado, órgão de consulta do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.


