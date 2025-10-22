Açoriano Oriental
    • Óbito/Balsemão
    Velório realiza-se esta quarta-feira em Lisboa

    O velório de Francisco Pinto Balsemão realiza-se hoje a partir das 18h30 (menos uma hora nos Açores), no Mosteiro dos Jerónimos, disse a Impresa numa nota sobre as cerimónias fúnebres do antigo primeiro-ministro

    22 de Oct de 2025, 16:03
    Velório realiza-se esta quarta-feira em Lisboa

    Autor: Lusa/AO Online

    O grupo fundado por Pinto Balsemão informa ainda que a missa irá realizar-se na quinta-feira às 13h00 no Mosteiro dos Jerónimos, sendo a celebração presidida pelo cardeal patriarca de Lisboa emérito, D. Manuel Clemente.

    O velório e a missa são abertos ao público, sendo o funeral reservado à família.

    Francisco Pinto Balsemão, antigo líder do PSD, ex-primeiro-ministro e fundador do Expresso e da SIC, morreu na terça-feira aos 88 anos.

    Balsemão foi fundador, em 1973, do semanário o Expresso, ainda durante a ditadura, da SIC, primeira televisão privada em Portugal, em 1992, e do grupo de comunicação social Impresa, 'holding' que detém a estação televisiva e o jornal.

    Em 1974, após o 25 de Abril, fundou, com Francisco Sá Carneiro e Magalhães Mota, o Partido Popular Democrático (PPD), mais tarde Partido Social Democrata (PSD). Chefiou dois governos depois da morte de Sá Carneiro, entre 1981 e 1983, e foi, até à sua morte, membro do Conselho de Estado, órgão de consulta do Presidente da República.

