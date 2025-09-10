Açoriano Oriental
    • Acidente/Elevador
    FECTRANS quer apuramento de "todas as causas e responsabilidades"

    A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS) defendeu a necessidade de “apurar todas as causas e responsabilidades” no acidente ocorrido no elevador da Glória, em Lisboa, que vitimou mortalmente 16 pessoas

    Hoje, 16:59
    Autor: Lusa/AO Online

    Em comunicado, a FECTRANS afirma que, apesar das conclusões iniciais do relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Ascensores e Afins (GPIAAF), “é fundamental uma avaliação profunda que responda às diversas questões que se colocam”.

    “O relatório do GPIAAF demonstra que o trabalhador que faleceu tudo fez com o que tinha ao seu alcance, mas que isso não evitou o desastre”, refere a FECTRANS, questionando a periodicidade e a qualidade das avaliações aos sistemas de segurança do equipamento, assim como eventuais alterações nos procedimentos de manutenção face ao aumento de passageiros transportados.

    O sindicato criticou ainda a externalização do serviço de manutenção, ocorrida “na sequência do desinvestimento no setor oficinal da Carris em 2006-2007, que levou à saída de mais de 300 trabalhadores, em particular os mais antigos, sem cuidar da passagem de conhecimento para as gerações mais novas”.

    “É público que, quando a manutenção era assegurada pela Carris, havia um número de trabalhadores afeto e em permanência muito superior ao que havia à data do acidente”, apontou.

    Nesse sentido, a FECTRANS considera que o acidente impõe a modernização do transporte em elevadores na cidade de Lisboa e “introduzir outros sistemas de recurso eficazes e seguros”.

    “Lisboa precisa dos elevadores, já que, para além da utilização pelos turistas, são importantes para a mobilidade, tendo em conta as características da cidade” , sublinhou.

    O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, causando 16 mortos e duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.

    Entre os mortos, contam-se cinco portugueses, dois sul-coreanos, um suíço, três britânicos, dois canadianos, um ucraniano, um norte-americano e um francês.

    Na sequência do acidente, o Governo decretou um dia de luto nacional e a Câmara Municipal de Lisboa três dias de luto municipal.

    O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.


