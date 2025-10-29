Açoriano Oriental
    • Cobertura de médicos de família supera pela primeira vez os 90% na Terceira

    A taxa de cobertura de médicos de família na ilha Terceira, nos Açores, “está nos 92%, ultrapassando pela primeira vez os 90%”, disse  a secretária regional da Saúde e Segurança Social, Mónica Seidi

    Hoje, 14:42

    Autor: Lusa/AO Online

    A titular da pasta da Saúde nos Açores reuniu-se com o Conselho de Administração da Unidade de Saúde da Ilha Terceira (USIT) e presidiu a uma cerimónia de assinatura de contratos com três médicos especialistas em Medicina Geral e Familiar.

    Segundo um comunicado do executivo açoriano de coligação PSD/CDS-PP/PPM, dois médicos “vão para a Praia da Vitória, que ficará coberta a 94%, e um fica em Angra do Heroísmo, onde a taxa é agora de 90%”.

    “De momento, temos 12 internos em formação, sendo que dois deles terminam em 2026. Queremos tratar do procedimento concursal com celeridade, sendo que ainda durante este ano vamos abrir mais um procedimento para um interno que terminou a semana passada”, referiu Mónica Seidi, citada na nota.

    A governante destacou ainda o aumento da atividade assistencial na ilha Terceira, com avanços em áreas como consultas médicas, consultas de enfermagem, sessões de fisioterapia ou exames de raio-x.

    Ainda de acordo com a secretária regional da Saúde e Segurança Social dos Açores, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), serão adquiridas 17 viaturas para a USIT, num investimento de perto de 1 milhão de euros, “com vista à melhoria dos cuidados de proximidade”.


